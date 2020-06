Nicusor Dan critica situatia transportului in comun din Bucuresti: Nu s-au facut investitii, pe achizitia din fondurile europene situatia e dezastruoasa

Candidatul sustinut de PNL si USR la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a criticat luni situatia transportului in comun din Bucuresti, spunand ca nu au fost facute investitii in sinele de tramvai sau in calea de rulare a acestora, ca este o situatie dezastruoasa in privinta fondurilor europene si ca sunt cumparate autobuze hibrid care sunt 90 la suta diesel si 10 la suta electrice in loc sa fie invers. El a spus despre Primarul Capitalei Gabriela Firea ca este un primar "plangacios", pentru ca s-a ...