Nicusor Dan, despre poluarea din Capitala: "Sunt mii de locuri in care se depoziteaza ilegal gunoaie, acestea trebuie sa dispara"

Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, sustine ca in ceea ce priveste nivelul de poluare "exista doua chestiuni care trebuie facute in directia aceasta". El a explicat ca trebuie largita "foarte mult" capacitatea de monitorizare, dar trebuie intreprinse actiuni si impotriva locurilor in care se depoziteaza ilegal gunoaie.