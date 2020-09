Nicusor Dan: Este ziua de nastere a noului Bucuresti. Vreau sa ii asigur pe bucuresteni ca vom colabora cu ei

Candidatul susţinut de PNl şi USR PLUS pentru Primăria Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat, duminică, după anunţarea rezultatelor exit poll-urilor, că este ”ziua de naştere a noului Bucureşti”. El a mulţumit tuturor celor care l-au votat, dar şi celor care l-au susţinut. ”Vreau să le mulţumesc bucureştenilor care au ieşit şi ne-au votat azi şi […] The post Nicuşor Dan: Este ziua de naştere a noului Bucureşti. Vreau să îi asigur pe bucureşteni că vom colabora cu ei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.