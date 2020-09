Nicusor Dan: Eu sunt foarte optimist ca o sa luam sapte primarii din sapte

Candidatul susţinut de PNL şi USR Plus la Primăria Capitalei, Nicuşor Dan, s-a declarat optimist că formaţiunile care îl susţin vor câştiga toate cele şapte primării din Bucureşti şi a făcut un apel la bucureşteni să vină duminică la vot potrivit Agerpres.

"Eu sunt foarte optimist că o să luăm şapte primării din şapte şi o să avem din şapte Consilii din şapte majoritatea în Consiliu. (...) Această campanie este mai mult decât o campanie pentru un trafic mai bun, o poluare mai redusă, pentru apă caldă sau chiar pentru un salariu mai mare este, de fapt, o luptă pentru valori. Este o luptă între o clasă întreagă de oameni care doreşte dreptate, onestitate, profesionalism, o scară echitabilă de valori în societate şi o gaşcă care vremelnic este la putere şi care foloseşte banii noştri pentru a se preaslăvi şi pentru a ne spune tuturor că albul este negru şi negru este alb şi pentru a reduce la tăcere orice opozant. Nu se poate, dar încearcă şi pentru a face din nişte nulităţi, mari valori", a spus Nicuşor Dan într-un eveniment electoral.El a catalogat-o pe Gabriela Firea, primarul Capitalei, drept "Dragnea de Bucureşti".Nicuşor Dan a făcut apel la bucureşteni să meargă duminică la vot."Vorbiţi cu prietenii, vorbiţi cu familia, vorbiţi cu toţi cei pe care îi cunoaşteţi şi îndemnaţi-i să iasă la vot, îndemnaţi-i să meargă la vot de dimineaţă ca să evite orice surpriză, îndemnaţi-i să voteze util, pentru că nu există alternativă în aceste alegeri. Există PSD şi există dreapta, cei şapte candidaţi. (...) Aceasta este alternativa. Eu sunt foarte optimist că pe 27 septembrie adevărul va învinge minciuna, competenţa va învinge incompetenţa şi cinstea va învinge corupţia!", a mai spus el.La eveniment au participat şi preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, copreşedinţii USR PLUS, Dan Barna şi Dacian Cioloş, copreşedinţii organizaţiilor din Bucureşti ale PNL şi USR PLUS, Violeta Alexandru, Vlad Voiculescu şi Claudiu Năsui, şi candidaţii la primăriile de sector - Clotilde Armand, Radu Mihaiu, Adrian Moraru, Simona Spătaru, Cristian Băcanu şi Ciprian Ciucu.Aceştia au făcut apel pentru participarea bucureştenilor la vot la alegerile de duminică şi au criticat PSD şi campania dusă de social-democraţi împotriva candidaţilor PNL şi USR PLUS."Îi sfătuiesc pe toţi bucureştenii: închideţi toate televizoarele, toate site-urile de ştiri şi mergeţi pe stradă, prin Bucureşti. Dacă vă place, deşi mă îndoiesc, staţi acasă. Dacă nu vă place, votaţi Nicuşor Dan, pentru că nu există altă soluţie, astăzi, pentru a pune punct acestei nenorociri, efectiv, care a lovit Bucureştiul, nu de patru ani, de 12 ani de zile, de când PSD s-a înfipt în administraţie şi nu mai poate să fie scos de acolo, decât prin votul cetăţenilor. (...) Dragi bucureşteni, nu trebuie să staţi trei ani în stradă în frig, în viscol, în ploaie, să înfruntaţi jandarmii ostili, să înfruntaţi o putere care nu îşi iubeşte cetăţenii. Este suficient să veniţi duminică la vot şi să votaţi cu Nicuşor Dan, cu candidaţii la primăriile de sector şi, evident, cu care listă vi se pare mai bună, lista PNL sau lista USR PLUS", a declarat Ludovic Orban.Dan Barna a susţinut că Bucureştiul arată ca un oraş "abandonat, jefuit, din care fantoma lui Ceauşescu iese prin ţevile de apă caldă" şi a făcut apel la bucureşteni să vină la vot."E important să ne ridicăm, să luăm de agăţătoarea cămăşii şi să mergem la vot", a spus Barna.Şi Dacian Cioloş a făcut apel la bucureşteni să meargă la vot."Această duminică este cea mai importantă din ultimii patru ani, pentru că am aşteptat-o să putem să trecem într-o nouă etapă şi e cea mai importantă din următorii patru ani, pentru că după 27 septembrie şi apoi după 6 decembrie după anul acesta patru ani nu vom mai avea ocazia să revenim la un astfel de moment. Sau ne aşternem acum în aşa fel încât să ne punem la muncă în următorii patru ani sau dacă nu, riscăm din nou să stăm în stradă şi să protestăm împotriva celor care îşi bat joc de viaţa noastră. (...) Pe 27 septembrie, duminică, trebuie să ieşim la vot pentru că putem cu adevărat să schimbăm lucrurile", a spus Dacian Cioloş.