Nicusor Dan: M-am inscris in cursa interna a USR pentru Primaria Capitalei

Deputatul Nicuşor Dan a anunţat luni că s-a înscris în cursa internă a USR Bucureşti pentru alegerea candidatului pentru Primăria Municipiului Bucureşti. "În urmă cu câteva luni, am anunţat public decizia de a candida pentru funcţia de primar general al Capitalei, ca independent. Cred că sunt cel mai în măsură să scot Bucureştiul din ghearele animalului politic nefast, Firea-PSD, şi să-l transform alături de oameni competenţi şi integri într-o capitală europeană, aşa cum merităm. Nu este doar credinţa mea. Sondajele arată recurent că sunt omul politic din opoziţie cu cea mai mare intenţie de vot a bucureştenilor. Mă bucur de multă susţinere din partea membrilor partidelor de opoziţie, în primul rând din USR. Ieri am făcut încă un pas important spre împlinirea acestui ţel. M-am înscris în cursa internă a USR Bucureşti pentru alegerea candidatului USR pentru Primăria Municipiului Bucureşti. Statutul USR şi principiile după care am fondat acest partid încurajează susţinerea competenţei oriunde s-ar afla ea, în interiorul partidului şi în afara lui", a anunţat Nicuşor Dan într-un comunicat de presă. El s-a arătat optimist faţă de faptul că cei din USR îi vor susţine candidatura. "Împreună cu toate forţele de bună credinţă vom putea reda Bucureştiul bucureştenilor, acolo unde îi e locul", a menţionat Nicuşor Dan. AGERPRES/(AS - autor: Cătălina Matei, editor: Florin Marin, editor online: Simona Aruştei)