Nicusor Dan, mesaj pentru Gabriela Firea: Aveti de administrat un oras, nu un partid. Sunteti primar, nu presedintele PSD

Candidatul unic al dreptei Nicusor Dan i-a transmis Gabrielei Firea ca este primar general al Capitalei si nu presedintele PSD. El a precizat ca, in conferinta de presa sustinuta la sediul PSD, Firea nu a raspuns la niciuna dintre intrebarile pe care i le pun bucurestenii si anume care este datoria PMB, a STB, cate miioane a investit in concerte sau daca mai e primaria in faliment nedeclarat, cum a anuntat edilul anul trecut.