Nicusor Dan o someaza pe Firea sa propuna bugetul pe 2020 in termenul legal: Boc le propune clujenilor un buget-record

Nicusor Dan, candidat independent la Primaria Capitalei, o atentioneaza pe Gabriela Firea ca "mai are o saptamana pana la momentul la care legea o obliga sa propuna bugetul pe 2020" si ii cere sa vina cu o propunere realista. In schimb, Emil Boc, primarul Clujului, a lansat inca de luni proiectul de buget in dezbatere publica.