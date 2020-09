Nicusor Dan reitereaza invitatia pentru Gabriela Firea de a participa la trei dezbateri in ultima saptamana a campaniei electorale

Candidatul sustinut de PNL si USR PLUS pentru Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a reiterat, luni, invitatia pentru Gabriela Firea de a participa la trei dezbateri in ultima saptamana a campaniei electorale. Dezbaterile ar urma sa fie organizate in sala Consiliului General, pentru a nu depinde de invitatiile de la anumite televiziuni.