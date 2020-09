Nicusor Dan: Salariul mediu in Bucuresti poate sa ajunga la 1.400 euro/luna, dupa 4 ani de mandat in slujba cetateanului

Candidatul susţinut de PNL pentru Primăria Municipiului Bucureşti, Nicuşor Dan, a declarat că salariul mediu în Bucureşti poate să ajungă în patru ani de mandat ai unei administraţii care lucrează în slujba cetăţeanului şi care are deschiderea de a conlucra cu specialişti la 1.400 de euro pe lună, de la 850 de euro pe lună, cât este în prezent, anunță AGERPRES.

"Bucureştiul are un mare viitor economic şi un mare potenţial economic. (...) Aşa cum am prezentat în proiectul pe care l-am prezentat public, salariul mediu al bucureştenilor poate să ajungă în patru ani de mandat la 1.400 de euro pe lună de la 850 de euro pe lună, cât este azi. E o chestiune foarte simplă, trebuie să colaborăm cu mediul de afaceri, trebuie să dăm acestor oameni timp, trebuie, împreună cu Guvernul României, şi Bucureştiul are nevoie de un parteneriat cu Guvernul României, să aducem marile investiţii de care oraşul are nevoie, trebuie să facem achiziţiile publice predictibile pentru ca ele să genereze piaţa locală, trebuie să vedem ce face şcoala şi cum putem să facem un parteneriat între şcoală şi mediul de afaceri, astfel încât copiii care ies şi din preuniversitar şi din universitar să-şi găsească locurile de muncă pentru care s-au pregătit", a declarat Nicuşor Dan, marţi, la evenimentul de lansare a programului politic al PNL Bucureşti, "Împreună construim Noul Bucureşti - priorităţile guvernării locale liberale".

El a adăugat că toate aspectele relevate sunt lucruri "foarte simple" care au la bază "o chestiune şi mai simplă", aceea ca Primăria să lucreze "pentru cetăţean" şi să aibă deschiderea de a lucra "cu specialişti".

"Avem asociaţii profesionale, avem mediul de afaceri competitiv, avem ONG-uri, avem oameni în zona universitară, trebuie ca noi toţi împreună să lucrăm pentru acest oraş. Şi Primăria şi Consiliul General sunt cei care trebuie să pună bucureştenii împreună pentru a lucra pentru acest oraş. E foarte simplu, trebuie să ai umilinţa, deschiderea de a lucra în slujba cetăţeanului, asta e tot", a spui candidatul susţinut de PNL la Primăria Capitalei.

Dan a catalogat programul politic al PNL pentru Bucureşti ca fiind unul "realist".

"Sunt lucrurile pe care acest oraş putea să înceapă să le facă şi acum patru ani, şi acum opt ani şi acum 12 ani. Ce e mai simplu decât când îţi crapă conducta de apă, o înlocuieşti şi dacă ai bani europeni pentru asta, să-i iei, ce-i mai simplu decât asta?", a afirmat Nicuşor Dan.