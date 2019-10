Nicusor Iordan ar fi filmat-o pe fiica lui Aurelian Preda in timp ce o abuza

Fiica lui Aurel Preda, Ana Preda, il acuza pe Nicusor Iordan ca a abuzat-o sexual de mai multe ori si o obliga sa spuna in public ca el este tatal ei adoptiv. Fata vrea sa il dea in judecata pe Nicusor Iordan.

Ana Preda a povestit cum Nicusor Iordan afisa postura de tata adoptiv in public, dar in realitate o abuza sexual si o jignea daca nu il respecta.

Marturia socanta a fiicei lui Aurel Preda care il acuza pe Nicusor Iordan ca a abuzat-o sexual. Cum s-a intamplat totul a povestit chiar ea

Ana le-a povestit procurorilor cum Nicusor Iordan ii spunea ca face sex cu ea ca sa economiseasca bani.

”La circa doua luni dupa moartea tatalui, numitul Iordan Nicusor Claudiu a inceput sa-mi faca avansuri sexuale, iar eu l-am refuzat de fiecare data. Ulterior, mi-aduc aminte ca eram racita, iar el era foarte afectuos cu mine, imi servea ceaiuri si supe si, in aceasta perioada, nu stiu cum s-a intamplat, insa stiu ca numitul Iordan Nicusor Claudiu a reusit sa intretina cu mine un act sexual.”, spune Ana Maria Preda.

Fata a declarat ca i-a fost frica sa le spuna mamei si iubitului ei despre toate cele intamplate pentru ca ar fi putut sa o judece, iar iubitul sa o paraseasca.

Nicusor Iordan se purta urat cu „fiica lui adoptiva“ si nu o lasa sa se intalneasca cu iubitul. In plus, Ana a fost obligata sa doarma in acelasi pat cu el si iubita lui.

"Mergeam adesea la emisiuni TV si sustineam ca el este ca un tata pentru mine, pentru ca el imi sugera acest lucru, altfel ma jignea si, daca nu ii spuneam 'Sarut mana' in loc de 'Salut', ma obliga sa fac lucruri impotriva vointei mele. De cate ori imi cerea sa intretin relatii sexuale cu el, imi spunea ca o face pentru mine si ca-n acest fel ar economisi bani, pe care altfel i-ar da la alte femei. In plus, imi reprosa mereu ca munceste pentru mine si ca suporta rata la casa, lucru nereal, caci de asta ma ocupam eu.", le-a spus Ana Maria Preda, procurorilor.

Ana Maria a intrat in depresie din cauza acestei situatii, insa Nicusor Iordan incerca sa o mainupleze in continuare

Fata spune ca a intrat in depresie si a urmat un tratament psihologic, dar Nicusor i-a interzis pana si acest lucru. Nicusor Iordan a santajat-o pe Ana si a pus-o sa jure pe crucea tatalui ei ca nu va spune niciodata ce i-a facut.

Intre timp, iubita lui Nicusor Iordan ar fi aflat ce s-a inttmplat intre cei doi si a inceput sa ii santajeze pe amandoi.

"La data de 18 aprilie, iubitul meu, mama acestuia, matusa mea, nasa mea, producatorul general Etno TV au primit un telefon cu numar necunoscut si li s-a pus sa asculte o inregistrare despre care numitul Iordan Nicusor Claudiu a spus ca este de fapt o filmare din timpul raportului sexual. Ulterior, iubitul meu si mama acestuia au facut demersuri si au constatat ca numarul de telefon de pe care au fost apelate aceste persoane este al prietenei numitului Iordan Nicusor Claudiu. Totodata, m-a sunat si mama numitului Iordan Nicusor Claudiu si mi-a cerut sa nu-i fac rau fiului sau, adresandu-le in acelasi timp vorbe urate iubitului meu si mamei mele.”, a spus fiica regretatului artist.

In acest caz este derulata o ancheta pentru a vedea cu exactitate ce s-a intamplat, iar Ana spear ca cel care a abuzat-o sexual va plati pentru faptele lui.

