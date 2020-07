Nigeria: 14 morti intr-un atac comis intr-un sat

Un număr 14 persoane au fost ucise şi alte şase grav rănite într-un atac comis de bărbaţi înarmaţi în statul Kogi, în centrul Nigeriei, a anunţat miercuri poliţia, relatează AFP. Bărbaţi înarmaţi au atacat satul Agbubu şi au ucis 13 membri ai aceleiaşi familii, potrivit unei declaraţii al forţelor de ordine. "Am fost acolo şi am fost printre cei care au ridicat o parte din cadavre", a afirmat comisarul de poliţie din statul Kogi, Ede Ayuba. ''În cadrul acestei familii, o singură persoană a supravieţuit. Unchiul său, mama, soţia unchiului său, fratele mai mic, soţia fratelui său mai mare, soţia sa şi toţi copiii lui au fost ucişi ", a precizat comisarul. Ayuba a declarat că a fost deschisă o anchetă, adăugând că atacul ar putea fi legat de o dispută de lungă durată privind drepturile funciare. Cea mai populată ţară din Africa, Nigeria este afectată de atacuri sângeroase ale unor bande criminale armate în partea de nord-vest şi de o insurgenţă islamistă în nord-est care durează de zece ani. AGERPRES/( AS - autor: Violeta Gheorghe, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) Naija/twitter