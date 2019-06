Nike introduce manechine XXL intr-un magazin din Londra

manechin XXL Nike google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un magazin pilot din Londra a introdus manechine cu dimensiuni XXL in zona de haine pentru femei, scrie CNN. In acest fel ei arata ca fac un nou pas spre incluziune pentru marca sport. Practic, un etaj intreg este dedicat cu haine de marimi mari prezentate pe manechine XXL si kituri sportive pentru femei. De asemenea, se pot regasi si articole personalizate. Cum va arata echipamentul Simonei la Roland Garros - FOTO Reprezentantii Nike au precizat intr-un comunicat de presa ca sarbatoresc astfel diversitatea si incluziunea in sport, iar pentru prima data au decis sa introduca manechine si haine XXL intr-un magazin comercial pilot. Dupa aceasta premiera reprezentantii Nike doresc sa extinda ini ...