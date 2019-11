Nike nu isi va mai comercializa produsele pe platforma Amazon

Producătorul american de articole sportive Nike a anunţat miercuri că va înceta să mai vândă articole de încălţăminte şi îmbrăcăminte direct pe platforma de vânzări online Amazon, punând capăt unui program pilot care a început în anul 2017, transmite Bloomberg preluat de agerpres.

"În contextul accentului pus de Nike pe îmbunătăţirea experienţei consumatorilor printr-o relaţie mai directă şi mai personală, am luat decizia de a pune punct actualului program cu Amazon Retail", a informat Nike într-un comunicat de presă.Unele mărci importante refuză să fie prezente pe platforma Amazon, unde sunt prezente şi produse contrafăcute precum şi vânzători neautorizaţi care duc preţurile în jos, o combinaţie care afectează valoarea brandurilor renumite. Divorţul dintre Nike şi Amazon nu va face decât să crească îngrijorările retailerilor.Amazon operează sub forma unei pieţe online, unde comercianţii îşi pot vinde produsele. Mai mult de jumătate din toate bunurile vândute pe Amazom vin din partea unor comercianţi independenţi care plătesc un comision către Amazon la fiecare vânzare. De asemenea, Amazon operează şi ca un retailer tradiţional care cumpără bunuri de la angrosişti pe care le revinde ulterior clienţilor.Despărţirea de Amazon vine în contextul unei modificări semnificative a strategiei de retail a celor de la Nike. În plus, acest divorţ vine şi după numirea în postul de CEO al Nike a fostului director general de la eBay Inc., John Donahoe, o mişcare care a semnalat faptul că Nike va fi mai agresiv în domeniul vânzărilor electronice, aparent fără ajutorul Amazon.