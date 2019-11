Nimeni nu a stiut! Ce studii are artista Vladuta Lupau si ce meserie are, de fapt. Fanii au ramas fara cuvinte

Vladuta Lupau

Este una dintre cele mai apreciate si mai iubite artiste ale momentului si toata lumea o indrageste. S-a casatorit recent si duce o viata de vis, dar nimeni nu a stiut ce studii are, de fapt, Vladuta Lupau, caci daca nu v-ati dat seama inca, despre ea este vorba.

Vladuta Lupau este o artista de succes, foarte iubita si indragita de fanii ei. Este ceruta la evenimente peste tot in tara de oamenii care ii adora muzica, este un om modest si cu frica de Dumnezeu si a reusit sa ajunga in top cu fiecare melodie pe care a lansat-o.

Cu toate acestea, nu prea se cunosc lucruri despre viata personala a artistei. Tocmai de aceea, va spunem noi! Cu siguranta fanii Vladutei Lupau se intreaba ce studii are cantareata.

Intr-un interviu acordat pentru cluju.ro, aceasta a dezvaluit ca a facut facultatea de Medicina Veterinara, tocmai pentru ca la ea in familie este o traditie acest lucru.

Mai mult, frumoasa artista s-a inscris si la doctorat, in acelasi domeniu, pentru a-si urma visul. Deci…da! De profesie, Vladuta Lupau este medic veterinar.

„Am ales aceasta facultate, deoarece este traditie de familie. Mama este medic veterinar, iar tata inginer zootehnist. Dar, bineinteles, si pentru dragostea fata de animale. Imi place tare mult, motiv pentru care urmez studiile doctorale din cadrul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca.

A fost greu in ultimii ani de facultate. Efectiv eram pe drum si la scoala. Intr-adevar, as minti sa spun ca nu am mai lipsit uneori de la facultate, dar intotdeauna am recuperat in avans sau dupa, toate laboratoarele pierdute. A fost greu din cauza oboselii, dar a fost fain! Iar azi, ma mandresc cu faptul ca sunt medic veterinar” a marturisit Vladuta Lupau, pentru cluju.ro.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.