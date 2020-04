Nimeni NU SE AȘTEPTA: Donald Trump e SUSPECTAT de consilierii lui ca are o pasiune pentru briefingurile de presa pe tema COVID-19

Nimeni nu ar fi bănuit, însă consilierii președintelui SUA l-au dat de gol. Acesta are o pasiune secretă, nou dobândită. Izolat la Casa Albă, preşedintele american Donald Trump consideră că briefingurile de presă zilnice pe tema corinavirusului sunt evenimentul principal al zilei, o reamintire pentru americani că el gestionează cea mai mare criză a vieţii. Plus că ratingurile sunt bune. Unii consilieri ar prefera însă o abordare mai discretă, recomandându-i să nu petreacă atât de mult timp la briefinguri, pentru a nu fi distras de la sarcina pe care o are de îndeplinit şi să se certe cu reporterii, transmite Reuters, conform News.ro.

”I s-a sugerat de câteva ori, dar el crede că este grozav, cu toate aceste ratinguri”, a spus o sursă apropiată situaţiei.

Sondajele arată că, după o creştere iniţială, rata de aprobare a modului în care Trump gestionează pandemia a stagnat, spre deosebire de susţinerea arătată de obicei de către americani preşedinţilor în timpul crizelor naţionale, cum ar fi cea de care a beneficiat George W. Bush după atacurile de pe 11 septembrie 2001.

O altă lovitură este să Trump a scăzut în sondaje în faţa rivalului rău democrat Joe Biden în cel mai recent sondaj naţional, chiar dacă Biden este nevoit să apară doar în video-uri transmise din locuinţa sa, incapabil să participe la evenimente de campanie din cauza coronavirusului,

Toate acestea au provocat o anumită îngrijorare între consilierii preşedintelui din interiorul şi din afara Casei Albe.

În timp ce Trump se laudă cu numărul mare al americanilor care se uită la briefingurile sale, unii consilieri consideră că el ar arăta mai mult că este la conducere dacă ar veni la briefinguri, ar susţine remarcile de deschidere, iar apoi ar lăsa grupul de lucru să prezinte detaliile.

”Nu cred că îl ajută. Dacă te uiţi la sondaje, rata de aprobare este sub apă. Şi cred că este la nivelul maxim al acestei crize. Pe măsură ce va trece timpul, cred că lucrurile se vor înrăutăţi pentru el. Nu a beneficiat de o creştere uriaşă din efectul de ”adunare în jurul preşedintelui” pe timp de criză, a declarat un republican apropiat de Casa Albă, referindu-se la apariţiile lungi ale preşedintelui.

Discuţiile legate de briefinguri sunt doar o parte a schimbării bruşte a vieţii zilnice a lui Donald Trump.

În urmă cu şase săptămâni, Trump absorbea energia mitingurilor de campanie, urmărea dezbaterile democraţilor la televizor şi critica performanţa fiecărui candidat, petrecându-şi weekendurile la clubul său Mar-a-Lago din Florida şi jucând golf.

Acum, Trump îşi petrece timpul în Biroul Oval sau la capătul unei mese din camera alăturată, cu televizorul pe fondal şi cu telefonul permanent la ureche.

Preşedintele vorbeşte cu guvernatorii, cu oficialii care gestionează starea de urgenţă, cu lideri de afaceri, parlamentari, persoane care îi cer să rezolve probleme, alţii care îi oferă soluţii. Trump petrecea întotdeauna multe ore la telefon, potrivit consilierilor săi, dar acum intensitatea este mult mai mare.

Campania sa de realegere este în pauză, nu sunt planificate mitinguri, iar evenimentele de strângere de fonduri au loc online.

Potrivit consilierilor, Trump se teme de starea economiei care se prăbuşeşte. La începutul acestui an, preşedintele considera că soliditatea economiei este bijuteria coroanei preşedinţiei sale şi cel mai bun argument pentru realegerea sa în alegerile din noiembrie.

Întâlnirile cu consilierii şi prietenii au fost reduse drastic. Oricine vine în preajma preşedintelui trebuie să fie testat pentru coronavirus, ceea ce întârzie întâlnirile faţă în faţă şi limitează numărul acestora.

Briefingurile zilnice sunt principala legătură a lui Trump cu lumea exterioară. Consilierii săi spun că iniţial nu era prevăzută participarea zilnică a preşedintelui la aceste briefinguri.

Vicepreşedintele Mike Pence, şeful grupului de lucru pentru epidemie, a susţinut primele briefinguri, cu membrii echipei sale. Trump a devenit ulterior mai implicat.

”Nu poate ieşi din casă în prezent, ceea ce este dificil. Cred că are nevoie de oameni şi de prezenţă la televizor. Nu poate ieşi şi participa la evenimente”, a spus o sursă apropiată situaţiei.

Trump are un scriitor de discursuri care îi pregăteşte declaraţia de deschidere a briefingului, dar după ce o citeşte, deseori prezidează briefingul şi sesiunea de întrebări şi răspunsuri care poate dura peste două ore.

Discuţiile pot devia deseori de la subiect. O controversă în care a fost implicat în această săptămână, referitoare la posibilitatea ca americanii să voteze prin poştă, la care s-a opus, a fost văzută în interiorul echipei lui Trump ca un exemplu de ce ar trebui să participe la mai puţin briefinguri.

Alţii consideră că este o strategie a lui Trump. Reţelele de televiziune nu au altă alternativă decât să transmită parţial sau integral briefingurile, care atrag ratinguri ridicate pentru că americanii blocaţi în case vor să afle detalii despre momentul în care criza se va atenua.

Cliff Sims, fost oficial la Casa Albă pentru Trump, a spus că preşedintele profită de apariţiile sale.

”Se folosesc de puterea sa de comunicare şi îl fac o prezenţă omniprezentă în vieţile oamenilor în timpul crizei”, a spus Sims.