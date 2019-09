Nimeni nu stie cine este Bianca Hincu! A fost gasita spanzurata langa localitatea Stanilesti

Bianca Hincu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bianca Hincu a murit in urma cu mai bine de un an, dar inca nu se stie cu exactitate ce a patit adolescenta de doar 17 ani din Husi. Bianca Hancu, o adolescenta de doar 17 ani, a fost data disparuta in august 2018. Dupa mai multe cautari, copila a fost gasita spanzurata langa localitatea Stanilesti. Moartea ei a fost invaluita in mister, iar multi dintre ei nu cred nici acum ca adolescenta s-ar fi sinucis. Cazul nu a fost rezolvat, desi a trecut mai bine de un an de la tragedia care a tinut primele pagini ale presei. Expertiza medico-legala nu este finalizata, au declarat reprezentantii IPJ Vaslui. „Dosarul este in lucru, dar nu este finalizat. Se asteaptã expertiza medico-legalã, pen ...