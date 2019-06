Nipsey Hussle, ucis in luna martie, a fost omagiat la gala BET Awards

Mai multe staruri i-au adus un omagiu lui Nipsey Hussle - rapperul de 33 ani, împuşcat mortal în luna martie - în cadrul galei BET Awards, care recompensează anual profesionişti din industria divertismentului, cinematografiei şi sportului aparţinând comunităţii afro-americane din SUA, informează luni BBC, scrie Agerpres.

Rapperul a fost recompensat şi cu două premii, pentru cel mai bun artist hip-hop şi Humanitarian Award.Printre cei care i-ai adus un omagiu muzical lui Hussle în timpul ceremoniei, aflată la a 19-a ediţie, s-au numărat artiştii John Legend şi DJ Khaled.Pe lista câştigătorilor s-au aflat şi artista britanică Ella Mai, rapperiţa Cardi B şi Childish Gambino - în timp ce Mary J Blige a fost recompensată cu premiul pentru întreaga carieră.

Cardi B a primit premiul Albumul Anului pentru "Invasion Of Privacy", dar şi pentru cea mai bună artistă hip hop. La categoria R&B/Pop, premiile au mers către Bruno Mars (cel mai bun artist) şi Beyonce (cea mai bună artistă), în timp ce Migos a fost desemnat cel mai bun grup, iar Childish Gambino cu "This Is America" a plecat acasă cu premiul pentru videoclipul anului.



În ceea ce priveşte industria cinematografică, premiul pentru cel mai bun film i-a revenit peliculei "BlacKkKlansman", iar premiile pentru performanţele actoriceşti i-au recompensat pe Regina King şi pe Michael B. Jordan. La sport, Serena Williams şi Stephen Curry au fost desemnaţi sportiva, respectiv, sportivul anului.