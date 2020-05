Nissan si Renault amana planurile de fuziune

Renault şi Nissan au amânat planurile lor spre o fuziune completă, râvnită de fostul lider Carlos Ghosn, iar în schimb vor repara alianţa lor de 21 de ani, în încercarea de a se redresa de pe urma pandemiei de coronavirus (COVID-19), au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

Mult timp Nissan a rezistat propunerilor Renault pentru o alianţă completă, directorii producătorului auto nipon apreciind că grupul francez nu are o contribuţie echitabilă la lucrările de inginerie realizate în Japonia, susţin sursele.În condiţiile în care producătorii auto din întreaga lume sunt afectaţi de efectele epidemiei, partenerii intenţionează să revizuiască alianţa care nu a reuşit să-şi îndeplinească toate obiectivele propuse.Ambele companii urmează să anunţe săptămâna aceasta planuri de restructurare, ele fiind văzute ca un tratat de pace menit să rezolve tensiunile îndelungate, apreciază sursele din interiorul alianţei Renault-Nissan-Mitsubishi."După ploaie, pământul se întăreşte", susţine un oficial de la Nissan, citând un proverb din Japonia, care înseamnă că relaţiile devin mai solide după o perioadă de neînţelegeri.Înainte de anunţarea planurilor de restructurare, care ar putea include concedieri şi închideri de fabrici, Nissan, Renault şi Mitsubishi vor avea o conferinţă comună în 27 mai în care ar putea prezenta noua abordare a alianţei.Reprezentanţii Mitsubishi, Nissan şi Renault nu au dorit să comenteze în legătură cu planurile alianţei.Alte surse au declarat săptămâna trecută că Nissan lucrează la un plan ce prevede reducerea afacerii sale din Europa, o împărţire mai eficientă a produselor şi investiţiilor cu partenerul Renault şi concentrarea pe SUV-uri şi vehicule comerciale.Strategia, parte a planului de redresare pe trei ani, care va fi prezentat pe 28 mai, va include un nou mod de lucru cu partenerul de alianţă Renault, prin care cele două companii îşi vor împărţi zonele de responsabilitate, în fiecare zonă una devenind "lider" şi cealaltă "subordonat", susţin sursele. Analiştii apreciază că Renault şi Nissan nu au reuşit să atingă întregul potenţial al alianţei lor şi din cauza tensiunilor privind zonele de control.Planul este sprijinit de directorul operaţional al Nissan, Ashwani Gupta, şi de preşedintele Renault, Jean-Dominique Senard. Conform planului, Nissan va deveni "lider" în Europa pe segmentul SUV-urilor, şi va fi "subordonat" pe segmentul vehiculelor comerciale şi a maşinilor mici de oraş, unde va folosi versiune produse de Renault, precizează sursele.De asemenea, fabrica Nissan din Sunderland, Marea Britanie, va rămâne cu două schimburi în loc de trei, dar va deveni un centru cheie pentru SUV-uri, cum ar fi modelele Qashqai şi Juke, dar aici ar putea fi produse şi SUV-uri Renault - Kadjar şi Captur, adaugă sursele.Şi Renault lucrează la un plan de restructurare, care vizează realizarea unor economii în valoare de două miliarde de euro pe parcursul a trei ani, în ideea redresării situaţiei financiare, susţin alte surse.De asemenea, Renault se pregăteşte să anunţe o restrângere drastică a gamei de vehicule şi va înceta să mai producă modele binecunoscute, dar care în prezent sunt în pierdere de teren, precum monovolumul Espace.Renault a încheiat anul 2019 cu primele sale pierderi nete din ultimii 10 ani din cauza dificultăţilor întâmpinate de partenerul său japonez Nissan, dar şi a scăderii vânzărilor şi a marjei sale operaţionale. Pentru a reduce costurile, mai multe modele Renault, care se numără printre cele mai puţin rentabile, ar urma să fie victime ale procesului de raţionalizare, chiar dacă este vorba de modele simbolice.Renault şi Nissan au un parteneriat din 1999, în care Renault deţine 44,3% din acţiunile Nissan, în timp ce Nissan controlează un pachet de 15% din acţiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianţa Renault-Nissan, extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit unul dintre cei mai mari producători mondiali de automobile.În prezent, alianţa regrupează zece mărci de automobile (printre care Dacia, Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun etc.), are 470.000 de salariaţi şi 122 de uzine pe toate continentele.