Nivel de siguranta crescut pentru cetateni: Noi dotari pentru politisti. Vor avea armament de ultima generatie

Cu această ocazie, ministrul Ion Marcel Vela a declarat: „Această tehnică nouă pe care dumneavoastră ați primit-o astăzi, este un prim pas. Toți colegii de la ordine publică, de la rutieră, vor fi dotați cu armament de ultimă generație. Acest lucru este un mesaj și un semnal pentru infractori. Am spus, încă de la începutul mandatului meu, toleranță zero față de infracționalitate, de rețele de crimă organizată, rețele de trafic de persoane. Aceste dotări ne oferă posibilitatea să ne confruntăm cu răufăcătorii, care pun în pericol viața și bunurile cetățenilor.(...)



Prețul de achiziție a unui pistol este de aproximativ 1.900 de lei cu TVA și este unul foarte bun, mult sub prețul pieței, pistoalele fiind cumpărate direct de la producători, iar linia de fabricație este în curs de instalare la Romarm, deci în România.



Pentru mine, pentru Guvernul României, este o prioritate profesionalizarea Poliției Române și protecția tuturor angajaților Ministerului Afacerilor Interne, dar și creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.”