Nivel ridicat de poluare in New Delhi dupa artificiile din timpul festivalului Diwali

După o noapte marcată de artificiile şi petardele tradiţionale în timpul festivalului hindus al luminilor Diwali, locuitorii din New Delhi s-au trezit luni dimineaţă într-o atmosferă cenuşie, toxică, provocată cu un nivel ridicat de poluare, însă mai puţin gravă în comparaţie cu anii precedenţi, relatează AFP şi Reuters potrivit Agerpres.

Calitatea aerului din capitala indiană, unul dintre oraşele cele mai poluate din lume, se deteriorează în fiecare an în timpul acestui festival religios din cauza fumului şi a metalelor grele eliberate în atmosferă în urma artificiilor şi petardelor.Deşi se menţine la niveluri periculoase pentru sănătate, atmosfera după Diwali pare să fie în acest an mai puţin sufocantă.La ora locală 8:00 (2:30 GMT), ambasada Statelor Unite la New Delhi a înregistrat o concentraţie de particule PM2,5 de 233 micrograme pe metru cub de aer, comparativ cu peste 1.000 micrograme în aceeaşi perioadă din 2018.Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) recomandă ca nivelul particulelor PM2,5 să nu depăşească o concentraţie medie de 25 de micrograme.Agenţia guvernamentală de monitorizare a poluării SAFAR a estimat duminică că festivalul Diwali din acest an va fi cel mai puţin poluant din ultimii trei ani, datorită vitezei favorabile a vântului care va contribui la răspândirea fumului.Duminică seară, în toiul festivităţilor, un nor de poluare a învăluit megalopolisul cu circa 20 de milioane de locuitori. În mai multe zone, indicatorii de poluare afişau o concentraţie de PM2,5 de peste 1.000 micrograme pe metru cub de aer.Particulele fine în suspensie prezente în acest smog măresc riscul de boli cardiovasculare şi cancer pulmonar. Cele mai mici dintre acestea (PM2,5), având o mărimea egală cu a treizecea parte din diametrul unul fir de păr uman, pot pătrunde în plămâni şi se infiltrează apoi în sânge şi organism.Anterior sezonului de poluare maximă, New Delhi a interzis utilizarea generatoarelor diesel şi va introduce, între 4 şi 15 noiembrie, circulaţia alternativă.În 2017, poluarea aerului a provocat 1,2 milioane de decese premature în India, potrivit unui studiu publicat anul trecut în jurnalul ştiinţific The Lancet.