Nivelul de metan din atmosfera a ajuns la un maximum istoric

O estimare preliminară a Administrației Naționale Oceanică și Atmosferică a Statelor Unite (NOAA) constată că nivelurile de metan atmosferic, un gaz puternic care captează căldura, au atins un nivel maxim. Cea mai nouă analiză a evidențiază o tendință alarmantă, iar experții cer reducerea poluării din puțurile de petrol și gaze, scrie revista de specialitate Nature. Metanul The post Nivelul de metan din atmosferă a ajuns la un maximum istoric appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.