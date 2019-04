Noapte lunga in ajun de Florii pentru politistii constanteni. Soferii s-au urcat bauti la volan

La data de 21 aprilie a.c., poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 26 de ani, care a condus un autoturism pe raza orașului Techirghiol, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. Șoferul în cauză a acroșat un autoturism, care circula regulamentar din sens opus, fără a rezulta persoane vătămate în urma coliziunii.În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de, șoferul fiind condus la spital, pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 21 aprilie a.c., poliţişti din cadrul Secției 9 Rurală Topraisar au depistat un bărbat, în vârstă de 30 de ani, care a condus un autoturism pe raza localității Chirnogeni, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de, șoferul fiind condus la spital, unde a refuzat prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 21 aprilie a.c., poliţişti din cadrul Postului de Poliție Lumina au depistat un bărbat, în vârstă de 39 de ani, care a condus un motociclu neînmatriculat pe strada Năvodari din localitate, fiind sub influența băuturilor alcoolice și fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat, șoferul refuzând prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 21 aprilie a.c., poliţişti din cadrul Postului de Poliție Mihail Kogălniceanu au depistat un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din localitatea Hârșova, care a condus o autoutilitară pe raza localității Mihail Kogălniceanu, fiind sub influența băuturilor alcoolice, cu o concentrație de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii l-au condus pe șofer la spital pentru prelevarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 21 aprilie a.c., poliţişti din cadrul Postului de Poliție Pantelimon au depistat un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din localitatea Nicolae Bălcescu, județul Constanța, care a condus un autoturism pe DJ225, în localitatea Pantelimon, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 20 aprilie a.c., poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din localitatea Băneasa, județul Constanța, care a condus un autoturism în aceeași localitate, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 20 aprilie a.c., poliţişti din cadrul Postului de Poliție Lumina au depistat un bărbat, în vârstă de 67 de ani, care a condus un autoturism în aceeași localitate, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat, șoferul fiind condus la spital, unde a refuzat prelevarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În cauze, polițiștii au întocmit dosare penale.