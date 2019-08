Noaptea mintii! Iata ce declara un fost membru USR despre cazul copilului din Galati: Deci panarama aia mica... - FOTO

Dragos Coste google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Reactie incredibila a unui fost membru USR! Dragos Coste, fost membru USR, are o reactie socanta! Intr-o postare publicata pe o pagina de socializare, fostul membru USR, socheaza prin injuriile aduse tinerei din Galati. In postarea publicata pe acesta o numeste ''panarama mica''. Dragos Coste nu este la prima abatere, in urma cu cativa ani, acesta a socat tot printr-o postare pe , postare prin care ii facea pe romani „primitivi, trogloditi si fiinte inapoiate” si ca e nevoie de reintroducerea pedepsei cu moartea pentru evaziune fiscala in forma agravanta. Se rupe lantul de iubire? Campania de strangere de semnaturi pentru Dan Barna, amanata Este binecunoscut faptul ca in USR ...