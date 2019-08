Noaptea mintii! O batrana este amendata de politisti pentru ca... merge prea incet - VIDEO

batrana amendata de politisti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii din Capitala nu se lasa mai prejos si preiau exemplul ”extraordinar” oferit de colegii lor de la Caracal si Galati. Scrofulosi la datorie, agentii din Capitala au reusit sa dea gata o batranica de 81 de ani. Femeia a fost amendata pentru ca ar fi traversat pe culoarea rosie a semaforului. De fapt, batrana sustine ca a inceput sa traverseze in momentul in care semaforul arata culoarea verde, dar cum se misca mai greu din cauza varstei inaintate, a fost surprinsa pe trecere de culoarea rosie. Politistii n-au tinut cont de circumstante si i-au aplicat o amenda femeii in varsta de 81 de ani. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem ...