Noaptea mintii! Un roman a fost aresta pentru ca si-a montat... sirena de politie pe masina 

Faza weekendului vine din Italia, acolo unde un roman a fost arestat dupa ce si-a montat sirena de politie pe masina cu care dadea spargeri. Conform stiridiaspora. , romanul a fost arestat de carabinierii din Caserta, imediat dupa comiterea unei spargeri intr-o casa din Via Marino. Cei care au raportat incidentul au fost chiar locuitorii din zona care au vazut masina romanului N.T. de 23 de ani invartindu-se suspect aproape toata noaptea in zona. Nu mica a fost mirarea oamenilor legii sa constate ca aceasta era dotata cu sirena identica cu a lor. Barbatul mai era insotit de alte trei persoane, care insa au reusit sa scape de politie, in momentul in care a inceput urmarirea. Singurul p ...