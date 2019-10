Nobel 2019 - William G. Kaelin, Peter J. Ratcliffe si Gregg L. Semenza, castigatorii premiului Nobel pentru Medicina

Cercetătorii William G. Kaelin jr., Sir Peter J. Ratcliffe şi Gregg L. Semenza au fost desemnaţi, luni, câştigătorii Premiului Nobel pentru Medicină din 2019, conform anunţului făcut luni de Thomas Perlmann, secretar general al Comitetului Nobel de la Institutul Karolinska din Stockholm, Suedia. Foto: (c) PONTUS LUNDAHL / EPA Cei trei au fost recompensaţi pentru ''descoperirea modului în care celulele simt şi se adaptează la disponibilitatea oxigenului'', potrivit anunţului Comitetului Nobel. Înţelegerea acestui mecanism poate ajuta la dezvoltarea unor noi strategii de combatere a numeroase afecţiuni, inclusiv a cancerului. Importanţa fundamentală a oxigenului a fost înţeleasă cu câteva secole în urmă, însă modul în care celulele se adaptează la modificarea nivelurilor de oxigen a fost multă vreme un mister. Premiul Nobel pentru Medicină din acest an recompensează studiul care dezvăluie mecanismele moleculare care stau la baza modului în care celulele se adaptează la variaţiile cantităţii de oxigen disponibil. Detectarea nivelului de oxigen disponibil este esenţial pentru un număr mare de afecţiuni. Descoperirile laureaţilor din acest an, care au identificat mecanismul molecular care reglează activitatea genelor ca răspuns la diferite niveluri de oxigen, au o importanţă fundamentală pentru fiziologie şi deschid calea către noi strategii promiţătoare de combatere a anemiei, cancerului şi a multor alte boli. William G. Kaelin jr. este cercetător american, profesor de medicină la Universitatea Harvard. Sir Peter J. Ratcliffe este cercetător britanic, profesor la Universitatea Oxford. Gregg L. Semenza este cercetător american, profesor la Johns Hopkins University. Foto: (c) PONTUS LUNDAHL / EPA Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină este primul anunţat din seria distincţiilor atribuite în fiecare an în această perioadă. Anul trecut, doi imunologi, cercetătorul american James P. Allison şi omul de ştiinţă japonez Tasuku Honjo au fost recompensaţi cu Premiul Nobel în Fiziologie sau Medicină pentru realizările lor în ceea ce priveşte noile terapii împotriva cancerului. Premiul Nobel în Fiziologie sau Medicină a fost acordat prima oară în 1901 medicului german Emil Adolf von Behring (1854-1917) pentru cercetări asupra seroterapiei şi descoperirea serului antidifteric, ceea ce a deschis un nou drum în ştiinţa medicală. Cu excepţia distincţiei acordate în domeniul economiei, premiile au fost iniţiate de magnatul industrial suedez Alfred Nobel (1833-1896), inventatorul dinamitei. Fiecare premiu Nobel valorează 9 milioane de coroane suedeze (908.000 de dolari). Potrivit tradiţiei anuale, premiile Nobel vor fi înmânate la 10 decembrie, dată la care se comemorează moartea lui Alfred Nobel. După atribuirea Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, sezonul Premiilor Nobel continuă cu Premiul Nobel pentru Fizică, la 8 octombrie, Premiul Nobel pentru Chimie, la 9 octombrie, Premiul Nobel pentru Literatură, la 10 octombrie şi Premiul Nobel pentru Pace, la 11 octombrie. Premiul Riksbank Sveriges în Ştiinţe Economice în Memoria lui Alfred Nobel va fi anunţat la data de 14 octombrie.AGERPRES/(AS - autor: Dana Purgaru, editor: Mariana Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu) Citiţi şi: DOCUMENTAR: Sezonul Premiilor Nobel 2019 DOCUMENTAR: Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină - istoric