razvan ciobanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Noi amanunte ies la iveala din trecutul regretatului creator de moda Razvan Ciobanu. Acesta ar fi fost resuscitat de fostul sau iubit dupa ce consumase substante interzise. Cea care a facut dezvaluirea a fost jurnalista Mara Banica, la emisiunea Xtra Night Show, de la Antena 1. „Fostul lui prieten, care este si medic, l-a resuscitat o data timp de o ora si jumatate. Imagineaza-ti stadiul in care era, daca a fost resuscitat”, a spus Mara Banica. Designerul Razvan Ciobanu a murit, duminica noaptea, intr-un accident rutier produs in localitatea Sacele din judetul Constanta. Masina in care a murit designerul Razvan Ciobanu nu se afla in proprietatea creatorului de moda. Trupul neinsufletit al ...