Noi amanunte terifiante ies la iveala! Ce a facut criminalul din Caracal dupa ce a prins-o pe Alexandra vorbind la telefon

Gheorghe Dinca 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Potrivit unor surse judiciare, agresorul a lovit-o cu putere pe Alexandra, dupa ce a surprins-o pe fata vorbind la 112. Fata a cazut si a ramas inconstienta, in timp ce agresorul s-a urcat in masina si a plecat in oras. Imaginile din Casa Groazei arata dezastrul in care a fost tinuta fata. Surse apropiate anchetei au declarat, pentru MEDIAFAX, ca agresorul Gheorghe Dinca a gasit-o pe Alexandra, joi 25 iulie, vorbind la telefon in garajul in care era tinuta captiva. De altfel, seful Politiei Romane a confirmat ca ultimele cuvinte la 112 ale Alexandrei au fost "Vine, vine!", apoi apelul s-a intrerupt. Prietena Alexandrei, detalii despre ultimele conversatii avute cu aceasta: ''Suntem ...