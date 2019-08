Noi aruncam la cos. Arunca si tu!: Campanie de constientizare in Constanta pentru mentinerea unui oras curat

Campania lansată de Baschet Club Athletic, echipă finanțată de Primăria Municipiului Constanța, se bucură de un real succes și dovadă sunt zecile de videoclipuri în care tu arunci la coș.Te asigurăm că-ți dăm mesajul video sau poza mai departe și umplem coșurile împreună! Let's have some fun together!Aruncă în felul tău la coșul de gunoi și dă-ne un tag pe Instagram sau Facebook #athleticaruncalacos și provoacă-ți un prieten să facă la fel!Let's start the challenge! Aruncă la coș is ON pe termen nelimitat!,,Aruncă la coș” este o campanie de conștientizare prin care ne dorim să atragem atenția asupra importanței menținerii unui oraș curat.