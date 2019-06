Noi audieri in dosarul Laurei Codruta Kovesi

kovesi 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lautarii de la petrecerile la care participa Laura Codruta Kovesi au fost audiati la Sectia de investigare a magistratilor. Potrivit Antena 3, lautarii de la petrecerile la care era prezenta Laura Codruta Kovesi au fost audiati la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie, in dosarul aducerii in tara a lui Nicolae Popa. Fosta sefa a DNA este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa. Plenul CSM a decis. Mandatul Laurei Codruta Kovesi la Parchetul General, prelungit Cei doi lautari sunt Fane lautaru si Mariana. Sebastian Ghita a comentat, la Romania TV, o filmare in care apar lautarii care ii fac dedicatii Laurei Codruta Kovesi. "Va confirm ca cei doi, Fane lautaru si ...