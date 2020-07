Noi condamnari cu suspendare pentru huliganii din dosarul 10 august

12 bărbaţi au fost condamnaţi, vineri, de Judecătoria Sector 1, la pedepse cu închisoarea cu suspendare pentru huliganism la protestul din 10 august 2018, informează Mediafax. Decizia Judecătoriei Sectorului 1 poate fi atacată cu apel. Pedepsele sunt cuprinse între 1 an şi 6 luni şi 3 ani de închisoare. 11 dintre ei au sentinţe cu […] The post Noi condamnări cu suspendare pentru huliganii din dosarul 10 august appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.