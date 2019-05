Noi controale in trafic ale politistilor rutieri. Cine sunt cei care s-au ales cu dosare penale de data aceasta

Polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat astăzi, în jurul orei 07.40, un bărbat, de 61 de ani, din Năvodari, în timp ce conducea un autoturism pe strada Soveja din municipiul Constanța, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat.Şi poliţişti din cadrul Secției 2 Poliție Constanța au oprit în noaptea de marţi spre miercuri, în jurul orei 00.00, pentru control, pe strada Dumbrăveni din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, de 52 de ani, din Constanța. În urma verificărilor s-a stabilit faptul că bărbatul are permisul de conducere reținut pentru perioada în curs.Poliţişti din cadrul Secției 2 Poliție Constanța au depistat, ieri, 21 mai a.c., în jurul orei 16.15, un bărbat, de 28 de ani, din Constanța, care conducea un autoturism pe strada Semănătorului. În urma verificărilor s-a stabilit faptul că acesta are anulat dreptul de a conduce autovehicule.Tot, ieri, în jurul orei 15.30, polițiști din cadrul Biroului Rutier Medgidia au depistat un bărbat, de 64 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe strada Independenței din municipiul Medgidia, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat.În toate cauzele, polițiștii au întocmit dosare penale.