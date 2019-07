Noi date despre starea de sanatate a dinamovistului Eugen Neagoe, internat la Spitalul Floreasca

Chiar în ziua în care Simona Halep își prezenta trofeul, Wimbledon 2019, pe Arena Nțională Simona, alături de iubitul ei, Toni Iuruc, Cancan.ro a dezvăluit că acesta are 40 de ani și a mai fost căsătorit de două ori

Remanierea Guvernului Romaniei este blocata, din nou, de Klaus Iohannis. Presedintele Romaniei pastreaza tacerea, desi mai are doar trei zile sa comunice daca accepta sau nu propunerile de inlocuire a ministrilor de interne si de externe pe care i le-a inaintat, deja, prim-ministrul Viorica Dancila.

Turneul european „This House is Nor For Sale" al trupei Bon Jovi s-a încheiat, duminică seară, la Bucureşti. Zeci de mii de oameni au asistat la al doilea concert al grupului american susţinut în Capitală, show care însă nu s-a apropiat de cel din urmă cu opt ani. Alături de o formaţie care s-a prezentat impecabil, Jon Bon Jovi nu a reuşit să se ridice la aşteptările publicului, iar concertul a fost, posibil din cauza problemelor pe care le-a avut cu vocea, scurtat cu jumătate de oră.