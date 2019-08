Noi DESCOPERIRI in cazul "Caracal": Gheorghe Dinca a turnat beton peste helesteul din curte

casa groazei 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ancheta in cazul atrocitatilor de la Caracal ia amploare. Masina cu care Gheorghe Dinca si-a rapit victimele va fi expertizata tehnic in cursul zilei de astazi. Anchetatorii vor sa vada daca Dinca a facut modificari autoturismului, care sa il ajute sa isi captureze victimele. LOVITURA in Dosarul Caracal: plangere penala pe numele sotiei lui Gheorghe Dinca In paralel, la locuinta din Caracal, criminalistii au sapat o groapa uriasa, cam de dimensiunea unei piscine. Surse din ancheta sustin ca s-ar fi aflat un helesteu in curtea lui Gheorghe Dinca, peste care a turnat beton, apoi l-a acoperit cu diverse gunoaie. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instag ...