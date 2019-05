Noi detalii a protocolului SRI-PICCJ: Laura Codruta Kovesi le cerea procurorilor sa-l informeze direct pe Florian Coldea - DOCUMENT

Laura Codruta Kovesi si Florian Coldea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Raportul Inspectiei Judiciare cu privire la aplicarea protocolului din 2009 dintre SRI scoate la iveala numeroase detalii despre colaborarea dintre procurori si ofiterii de informatii. Documentul a fost trimis la parchetele din tara, pentru formularea de observatii, urmand sa ajunga in cel mai scurt timp si pe masa membrilor CSM. Conform stiripesurse.ro, documentul care prezinta modul in care procurorii ofereau ofiterilor SRI informatii despre felul in care au valorificat informarile primite de la Serviciu. Procurorii ofereau SRI informatii in baza articolului 6 al Protocolului SRI-PICCJ din 2009, semnat de Gabriela Scutea, in locul prim-adjunctului procurorului general, Tiberiu ...