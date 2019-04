Noi detalii despre cele doua romance, mama si fiica, ucise de un criminal in serie din Cipru

Livia Florentina Bunea si Elena Natalia Bunea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politia cipriota efectueaza cautari la Kokkini Limni (Lacul Rosu) de langa mina Mitsero, dupa ce un ofiter de armata de 35 de ani a marturisit ca a aruncat aici cadavrele a trei dintre victimele sale. Intre ele si romanca Livia Florentina Bunea si fiica ei de 8 ani, Elena Natalia Bunea. Scafandrii au intervenit si in lacul Xyliatou unde suspectul a spus ca a aruncat cadavrul unei fetitei de sase ani. Livia Florentina Bunea si fetita ei, Elena Natalia, au disparut in septembrie 2016, iar politistii le cauta acum cadavrele in Lacul Rosu. In acelasi lac este cautat si trupul unei fetite de 6 ani. Cadavrul mamei ei, Marry Rose Tiburcio, a fost descoperit intr-un put de mina ...