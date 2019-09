Noi detalii despre crima din Dambovita. Cine l-a adus pe olandez in Romania si care era misiunea acestuia

Crima Dambovita google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joop Visscher era un ITst de top si castiga multi bani. Prima data acesta a ajuns in Romania prin intermediul unei firme extrem de cunoscute cu care colabora. Dezvaluirea a fost facuta de un prieten apropiat al acestuia in exclusivitate pentru Capital. „Centric. El lucra pentru ei. Este ceva ciudat cu aceasta firma, cu unii oameni de acolo. Ei au multe joburi pentru Romania. Eu nu cred ca Joop a fost singur in asta si cred ca ar trebui inceput cercetarile cu Centric. Cred ca este o retea in aceasta ecuatie”, a raspuns prietenul lui Visscher la intrebarea cine l-a adus pe pedofil pentru prima data in Romania. „Nu cred ca a fost doar de patru ori in Romania. Eu stiu ca mergea destul de ...