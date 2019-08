Noi detalii despre Luiza Melencu: Mami, aici nu imi place...

Luiza Melencu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luiza Melencu, fata din Diosti, judetul Dolj, despre care se crede ca este prima victima a suspectului de crima din Caracal, era sefa clasei, avea planuri de viitor si o relatie deosebita cu familia. Noi detalii despre Luiza Melencu. Luiza Melencu, fata plansa de aproape doua saptamani a facut trei ani de scoala in Italia. Acolo mama ei, Georgeta Melencu, a lucrat timp de 12 ani. Anchetatorii sparg gropile cimentate din curtea lui Gheorghe Dinca „Trei ani de zile am avut-o in Italia. Eu 12 ani am lucrat in Italia si acum am mers pentru un contract de 3 luni de zile in Anglia, cu sora mea. Va dati seama, tot pentru ea, pentru un trai mai bun. Pentru ca in Italia nu prea mai era asa bine platita zi ...