Noi detalii despre milionarul din Brasov care si-a omorat bunica. Magistratii, socati de declaratii. L-au scos din sala din cauza comportamentului sau delirant

Controversatul milionar din Brasov Dan Camrzan le-a indicat politistilor pas cu pas modul in care si-a omorat bunica cu sangere rece. Motive nu a stiut sa precizeze, nici in timpul recontituirii, nici in sala de judeacata. Magistratii au fost socati de declaratiile sale si au fost nevoiti sa il scoata de mai multe ori din sala din cauza comportamentului sau delirant. Lumea a fost socata ca a recurs la acest gest. Toti stiau ca se drogheaza si avea un comportament ciudat in ultima vreme. Crima a fost facuta in casa bunicii, unde locuiau mama lui, sora lui, dar si el. La acest incident sangeros au asistat si mama si sora lui, insa nu au putut sa il controleze. Acestea au sunat la 112 si au asteptat ca politistii sa vina. Camarz ...