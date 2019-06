Noi detalii despre starea de sanatate a lui Mihai Constantinescu

Prietenii si familia se roaga in disperare pentru un miracol in cazul indragitului artist Mihai Constantinescu.

Sotia cantaretului, care nu se dezlipeste de patul sau de spital, primeste zilnic numeroase mesaje de incurajare.

Mihai Constantinescu a fost reconectat la aparate, dupa noi complicatii respiratorii, potrivit Romania TV. Artistul fusese lasat de medici sa respire singur, timp de 5 zile si starea lui de sanatate parea mai buna.

Mihai Constantinescu, in varsta de 73 de ani, a fost dus la Spitalul Floreasca din Capitala pe 13 mai, in urma unui stop cardio-respirator, el fiind internat in unitatea spitaliceasca de aproape o luna.

Mihai Constantinescu si-a anulat in luna martie cateva concerte din cauza starii de sanatate, fiind cunoscut de multa vreme cu probleme cardiace.

In anul 2008, Mihai Constantinescu a fost supus unei interventii chirurgicale la Sectia Clinica Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mures, cu diagnosticul stenoza aortica stransa, cardiopatie valvulara, insuficienta mitrala gradul 3/4, insuficienta tricuspidiana gradul 2, hipertensiune pulmonara medie. In anul 2017, artistul a fost supus unei noi interventii chirurgicale, dupa ce valva mitrala a avut o disfunctie.

