Noi detalii despre vizita Papei Francisc in Romania

Suveranul Pontif, Papa Francisc, a primit la Vatican, in aceasta saptamana, echipa SPP care se va ocupa de protectia nemijlocita a Sanctitatii Sale, in perioada 31mai-2 iunie 2019, cand va efectua vizita officiala in Romania. Papa Francisc si-a manifestat increderea in profesionalismul si daruirea ofiterilor de protectie romani, pe care i-a binecuvantat si le-a urat sarbatori pascale fericite. Echipa care asigura securitatea nemijlocita a Papei in vizita din Romania este formata din ofiteri ai Serviciului de Protectie si Paza, pregatiti special pentru un astfel de eveniment. Securitatea la nivel national a intregii vizite este asigurata si coordonata, in ansamblul ei, de catre Comitetul Interministerial pentru Secur ...