Noi detalii ies la iveala in legatura cu uciderea Esterei! Unde a fost prins principalul suspect

uciderea Esterei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Apar noi detalii despre retinerea principalului suspect in cazul uciderii Esterei, fetita in varsta de cinci ani din Baia Mare. Conform spynews.ro, crima oribila s-a produs in apropiere de casa micutei, loc in care a fost prins si adolescentul. Urmeaza ca judecatorii sa decida daca adolescentul, in varsta de 17 ani, va fi arestat preventiv. Fara frica de Dumnezeu! Un fost preot, principal suspect in cazul mortii oribile a fetitei de cinci ani din Baia Mare Dupa o ampla ancheta, se pare ca anchetatorii au ajuns la un principal suspect. Exista motive bine intemeiate care il incrimineaza pentru crima petrecuta anul trecut, scrie observator.tv. Va reamintim ca pe 30 aprilie, Estera a disparu ...