Noi DETALII in cazul accidentului facut Mario Iorgulescu: Dosar penal in rem pentru ucidere din culpa

mario iorgulescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un dosar penal in rem pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa a fost deschis in cazul accidentului in care a fost implicat Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, au declarat surse din Politie. Conform acelorasi surse, lui Mario Iorgulescu i-a fost retinut permisul de conducere. "Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1. Ce MASURI a luat politia in cazul accidentului mortal facut de Mario Iorgulescu Reamintim ca accidentul s-a petrecut in urma nerespectarii regimului legal de viteza ...