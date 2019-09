Noi detalii in cazul sinuciderii olandezului pedofil! Johannes Visscher era filat de politisti

Johannes Visscher google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Johannes Visscher, olandezul care a omorat-o pe fetita din Dambovita ar fi intrat in impact cu un tir chiar in timp ce s-ar fi aflat sub filajul politistilor olandezi, potrivit cancan.ro Conform informatiilor trecute in raportul intocmit de Parchetul General al Olandei, in momentul producerii accidentului in urma caruia Johannes Visscher a murit, un echipaj al politiei era pe urmele sale. Barbatul de 47 de ani a intrat cu un BMW decapotabil intentionat intr-un tir, care se deplasa regulamentar din sens invers. Impactul a fost atat de violent, incat tirul s-a rasturnat, iar bolidul individului suspectat ca a rapit-o si, ulterior, a ucis-o cu sange rece pe Adriana Fieraru s-a facut praf. Soferul mastod ...