Noi detalii in legatura cu DESCINDERILE de la Iasi: Isi ascundea drogurile in ziduri - FOTO, VIDEO

Descinderi mascati5 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Noi informatii ies la iveala in legatura cu descinderile pe care BCCO si DIICOT Iasi le-au realizat in urma cu o seara. Oamenii legii au realizat perchezitii in 6 locuinte din oras pentru a destructura o retea de traficanti de droguri si etnobotanice. In urma perchezitiilor, trei persoane au fost duse la audieri. Anchetatorii au gasit cantitati impresionante de canabis si substante psihoactive. CINE ERAU LIDERII RETELEI+ FOTO, VIDEO IN EXCLUSIVITATE , VEDETI DOAR AICI==> EXCLUSIV/UPDATE! Descinderi in aceste momente la Iasi! Mascatii au intrat in forta - FOTO,VIDEO Liderul retelei, un albanez care nu se afla la prima abatere Liderul retelei este un albanez care a incercat sa scape de dro ...