Noi detalii terifiante despre atacul antisemit din fața unei sinagogi din Hamburg: Poliția a deschis o ancheta pentru tentativa de omor

Poliţia germană ancheta luni, la un an de la atacul de la Halle, cu privire la o ”tentativă de omor” antisemită căreia i-a fost victimă, cu o zi înainte, un student evreu, în faţa unei sinagogi, la Hamburg, relatează AFP, informează News.ro.

Victima, un student evreu în vârstă de 26 de ani, urma să intre duminică într-o sinagogă din oraşul situat în nordul ţării, pentru a sărbători Sukkot, cunoscută şi sub numele de ”sărbătoarea corturilor”, în momentul în care a fost agresată în mod violent cu lovituri de lopată în cap. Lăcaşul de cult era plin de credincioşi, potrivit presei germane. Tânărul agresat a reuşit să se adăpostească şi a fost preluat de trecători, care i-au acordat primul ajutor, după care a fost spitalizat. Potrivit poliţiei, el este ”grav rănit”.

Agresorul avea desenată o zvastică

Presupusul agresor, un german în vârstă de 29 de ani, de origine kazahă. care purta o uniformă Bundeswehr (armată), a fost arestat imediat de către poliţişti postaţi de pază în faţa lăcaşului de cult, protejat ca toate sinagogile din Germania. Anchetatorii au găsit asupra tânărului o foaie pe care era desenată, de mână, o zvastică.

Bărbatul a lăsat imperisa că era ”extrem de confuz”, lucru care a făcut extrem de dificil interogatoriul, anunţa duminică o purtătoare de cuvânt a Poliţiei din Hamburg, care anchetează cu privire la provenienţa uniformei militare.

”Evaluarea circumstanţelor (agresounii) conduce la un atac cu motivaţii amtisemite”, a anunţat luni poliţia. Parchetul federal, însăcrinat cu cele mai sensibile cazuri, urmează să coordoneze ancheta cu privire la ”tentativă de omor cu caracter antisemit”. Primele investigaţii au îndepărtat evenuali complici.

Acest atac are loc la un an de la un atentat eşuat vizând o sinagogă in Halle (est), de Yom Kippur, cea mai mare sărbătoare evreiască, la 9 octombrie 2019. Din cauză că nu a putut pătrunde în edificiu, atacatorul, care este judecat din vară, a ucis o trecătoare şi apoi un tânăr într-o şaormerie din acest oraş din fosta RDG.

”CEA MAI MARE AMENINŢARE”

Într-o ţară bântuită de trecutul său, autorităţile sunt îngrijorate de o resurgenţă a antisemitismului, alimentată de extrema dreaptă. ”Acest nou atac, la o sărbătoare evreiască, arată încă o dată importanţa deschiderii unei dezbateri cu privire la antisemitism, profund înrădăcinat în societatea germană, contextul acestuia şi contramăsurile necesare”, a apreciat comisarul însărcinat în cadrul Guvernului cu lupta împotriva antisemitismului. Felix Klein.

Liderul Congresului Evreiesc Mondial Ronald Lauder a deplâns, la New York, ”un act de teroare violent, antisemit”.„Faptul că evreii din Germania devin tot mai mult ţinta urii nu ar trebui să lase pe nimeni indiferent într-un stat constituţional democratic ca Germania”, a subliniat preşedintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, Josef Schuster. El a cerut ca Hamburgul ”să urmeze exemplul altor landuri” care au numit, în urma unor agresiuni antisemite, un oficial însărcinat să coordoneze acţiunea împreună cu autorităţile evreieşti locale.

Infracţiunile şi delictele antisemite şi islamofobe, în marea lor majoritate comise de simpatizanţi ai extremei drepte, au crescut în Germania în 2019, potrivit ultimelor date oficiale, publicate la 27 mai de către Guvern. Insulte şi atacuri vizând evrei au crescut anul trecut cu 13%, la 2.032 de fapte. ”Cea mai mare ameninţare (la adresa evreilor) continuă să fie extremismul de dreapta. 93,4% dintre infracţiunile antisemite au un fond de extremă dreapta”, avertiza atunci ministrul german de Interne Horst Seehofer.

Pandemia noului coronavirus şi mobilizarea, destul de puternică, a opozanţilor purtării măştii au condus la degenerări antisemite, iar manifestanţi au atacat mai ales familia Rothschild sau asimilează purtarea măştii de protecţie cu purtarea stelei galbene naziste a lui David.