Noi dezvaluiri ale sefei IML Craiova in scandalul adoptiei Sorinei

Roxana Zavoi, director IML Craiova, a acordat un interviu in care a vorbit despre felul in care s-a prezentat fetita de opt ani la examinarea medico-legala la care a fost supusa. „Pe data de 21 iunie a fost inregistrata la IML Craiova o ordonanta emisa de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova prin care ni se solicita o expertiza in ceea ce o priveste pe Sacarin Sorina. A fost examinata, medicul legist si-a facut constatarile proprii, a mai fost trimisa la alte examene de specialitate. Din cate stiu, a fost o examinare medico-legala obisnuita, nu a fost niciun element care sa arate o altfel de examinare. Noi, cei de la medicina legala, am aflat de acest tsunami mediatic ulterior ...