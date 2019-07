Noi dezvaluiri despre Madalina Manole: In ce credea ”Fata cu parul de foc”

Madalina Manole 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Madalina Manole s-a sinucis acum noua ani, pe 14 iulie 2010, chiar in ziua in care a implinit 43 de ani. A decis sa-si puna capat zilelor intr-un mod extrem de violent si inexplicabil. Dupa tragica ei disparitie am aflat ca era tulburata de ganduri negre, nemultumita de viata ei si ca era convinsa ca totul este predestinat. Disparitia Madalinei Manole a fost un adevarat soc atat pentru opinia publica din Romania, dar si pentru familie. Biletul de adio lasat de Madalina Manole, inainte de a se sinucide! "Vinde tot ce se poate vinde, casa, orice, teren" Madalina Manole credea in forte supranaturale, in predestinare si in horoscop, se temea de blesteme si spera ca isi poate anticipa vi ...