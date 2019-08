Noi dezvaluiri despre sotia monstrului din Caracal: "Urla la procurori, tipa si ii punea la punct.Abia respirau in fata ei."

Cazul de la Caracal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avocatul familiei Luizei a marturisit detalii incredibile din audierea sotiei lui Gheorghe Dinca. Tonel Pop sustine ca femeia urla si apostrofa procurorii, iar acestia nu ripostau. ”La inceput, dupa ce a intrat in sala de interogatoriu, am intrat si eu. Familia a facut un mare taraboi ca nu e posibil ca eu sa intru acolo sa pun vreo intrebare. Eu am aflat pe surse de aceasta audiere, desi eu am solicitat sa particip la aceasta audiere. Doamna Dinca a inceput scandal, a inceput sa apostrofeze politistii. Urla la procurori, tipa si ii punea la punct. Avocatul familiei Luizei despre familia lui Dinca: "Familia lui Dinca e tratata ca Sfintele Moaste" Abia respirau in fata ei. Am avut ...