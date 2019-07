Noi dezvaluiri din adoptia Sorinei. Managerul de caz, acuzat ca a falsificat documente

Sorina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Managerului de caz al Sorinei, Violeta Morjan, de la DGASPC Mehedinti, a fost pusa sub urmarire pentru savarsirea infractiunilor de fals intelectual in forma continuata si uz de fals intelectual in forma continuata. „Violeta Morjan, managerul de caz a atestat in mod nereal intalnirea de la data din 04.04.2017 a unei echipe si faptul ca aceasta a stabilit ca finalitatea este planul indiviualizat de protectie, si anume, adoptia interna. Procuroarea care a agresat-o pe Sorina: "Nu ma consider vinovata. Lupt pana la capat" A falsificat data mentiunilor efectuate de medicul de familie, a efectuat in fals mentiuni cu privire la legaturile minorei cu familia si verificarile efectuate, a falsifi ...